PATERNO': “MOVIDA SICURA”, CONTROLLI DEI CARABINIERI, 2 DENUNCE E SANZIONI PER OLTRE 18 MILA EURO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò e della locale Stazione, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale, hanno svolto un servizio coordinato finalizzato a garantire il rispetto delle norme di sicurezza alla circolazione stradale ed al controllo delle attività commerciali legate allo svolgimento della locale “movida” notturna.

In particolare hanno proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria nei confronti di:

- un 28enne pregiudicato del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio perché, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di dieci dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto;

- un 23enne di Biancavilla perché, con recidiva, perché sorpreso alla guida del suo veicolo senza aver conseguito la patente, nonché un 21enne paternese che alla guida di un motociclo si era dato alla fuga per evitare il controllo dei militari.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a verifica 4 esercizi commerciali dediti alla ristorazione ed alla vendita di bevande, nonché identificate 148 persone e controllati 103 veicoli, con la contestazione di 24 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. per una somma complessiva di oltre 18 mila euro con il sequestro e fermo per 4 veicoli.