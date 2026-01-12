Paternò, multe stradali : oltre 109 mila euro accertati tra agosto e dicembre 2025
Il Comune di Paternò ha formalizzato l’accertamento delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada relative al periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e il 24 dicembre 2025.
La certificazione arriva con la determinazione n. 55 del 26 dicembre 2025, firmata dal Settore Polizia Municipale, che fotografa un arco temporale di meno di cinque mesi durante il quale sono stati elevati centinaia di verbali, con un impatto economico rilevante per le casse comunali .
I numeri del periodo agosto–dicembre 2025
Dal 01.08.2025 al 24.12.2025 risultano:
- 477 violazioni accertate al Codice della Strada
- 62.871 euro l’importo complessivo lordo delle sanzioni elevate
Nel dettaglio:
- 211 verbali sono stati pagati
- 9.631,90 euro l’importo effettivamente incassato
- 182 sanzioni sono state saldate usufruendo della riduzione del 30% prevista per il pagamento entro cinque giorni, determinando un minore introito pari a 3.262,50 euro
Le somme non riscosse
Per le sanzioni non pagate nei termini, come stabilito dall’art. 203 del Codice della Strada, l’importo viene raddoppiato. In base a questo meccanismo, le somme non riscosse per il periodo considerato ammontano a 49.976,60 euro, che determinano un accertamento complessivo di 99.953,20 euro.
Accertamento totale
Sommando gli importi già incassati e quelli ancora da riscuotere, il Comune ha quindi accertato complessivamente 109.585,10 euro per violazioni al Codice della Strada nel periodo 01.08.2025 – 24.12.2025.
Le entrate confluiscono nel capitolo di bilancio dedicato alle sanzioni stradali, come stabilito da una precedente delibera di Giunta comunale per l’anno 2025. Il provvedimento è stato infine trasmesso al Settore Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.