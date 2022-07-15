PATERNÒ: MUORE ALL'ETÀ DI 74 ANNI INNOCENZIO D'IGNOTI, STORICO TITOLARE DI AUTOSCUOLA
È venuto a mancare nella giornata di oggi 15 Luglio 2022 il sig D’Ignoti Innocenzio(Chiamato Enzo), figura storica nell’ambito delle autoscuole della città di Paternò.
Ha insegnato a guidare ad intere generazioni di giovani nella sua scuola guida.
Straziati dal dolore il fratello Pippo D’Ignoti, la moglie e tutti i famigliari lo vogliono ricordare per la persona umile e semplice qual’era sperando che possa raggiungere la pace eterna restando sempre nella nostra mente dei bei ricordi passati assieme.
I funerali si svolgeranno nella Chiesa SS.Annunziata domani, Sabato 16 luglio
2022 alle ore 16:00
La redazione di 95047.it si associa al dolore dei cari.