PATERNO': NASO PRESENTA I NUOVI ASSESSORI

Infatti da oggi sono ufficialmente nominati assessori Vito Rau, espressione della lista Paterno On, Luigi Gulisano, già eletto consigliere nella lista Presenti Sempre e Francesca Chirieleison, già consigliere comunale eletta nella lista civica Nino Naso Sindaco. Lascia invece la Giunta, Nunzia Daniela Leotta, nominata il 6 aprile del 2018, rimasta in carica per 10 mesi.

I neo assessori sono stati presentati in conferenza stampa dal sindaco Nino Naso. Oltre a fare gli auguri e dare il benvenuto ai suoi nuovi collaboratori, il sindaco ha provveduto a ridistribuire le deleghe assessoriali, con la conferma di Ignazio Mannino a vicesindaco, e la presenza di una donna per garantire la parità di genere.

La nuova Giunta è ora così composta:

Ignazio Mannino: Vicesindaco, Bilancio, Programmazione, Tributi, Contenzioso, Servizi Cimiteriali, Patrimonio e Affari Generali.

Francesca Chirieleison: Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Pari Opportunità, Servizi Demografici ed elettorali.

Angelo Calenduccia: Sport, Turismo, Spettacolo, Politiche Giovanili, Sanità.

Luigi Gulisano: Lavori Pubblici, Urbanistica, Ecologia, Manutenzioni, Società Partecipate.

Vito Rau: Attività Produttive, Sviluppo Locale, Agricoltura, Protezione Civile, Polizia Municipale, Viabilità, Randagismo e Tutela Animali, Ambiente e Verde Pubblico.