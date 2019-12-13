PATERNO': NATALE BAMBINO 2019, AIUTIAMO DIEGO

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.”Così Madre Teresa di Calcutta e la sua saggezza insegnano.Pure...

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.”

Così Madre Teresa di Calcutta e la sua saggezza insegnano.

Pure 95047.it aderisce alla bellissima iniziativa dell'associazione Zona Franca, che con il patrocinio del Comune di Paternò, dopo la realizzazione del primo parco inclusivo “Il Giardino del Sorriso”, e dell’Atelier Solidale anche quest’anno rinnova l’appuntamento con la solidarietà, perché la solidarietà è sempre.

Siamo fieri di annunciare che parte la quinta edizione di Natale Bambino 2019 : la raccolta fondi, che durerà per tutto il periodo natalizio, ha un nuovo obiettivo: un sostegno concreto a Diego Gemmellaro, il 18 enne paternese vittima di un grave incidente stradale, attualmente ricoverato in un ospedale di Messina e bisognoso di cure .

Ci sembra un gesto concreto, un modo semplice per offrire il nostro sostegno a Diego e alla sua famiglia che vive un dramma indicibile. “ Abbiamo poco tempo per aiutare questa famiglia- dice Francesca Coluccio- opportuno è il coinvolgimento di tutte le parti sociali.

Per velocizzare i tempi stiamo organizzando in tempi rapidi un sorteggio con premi messi a disposizione da Elettronica S.N.C. e Alberto Raciti, private banker di Banca Mediolanum.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso la Ludoteca Luna Park, in via Circumvallazione 454- Paternò e presso Tacco lampo , via G,B . Nicolosi , 3 e donare attraverso la piattaforma “Produzioni dal Basso”- https://www.produzionidalbasso.com/project/aiutiamodiego/.