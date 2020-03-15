PATERNÒ NEGATIVO IL TAMPONE PER LA SOSPETTA CONTAGIATA, IL COMMENTO DELLA PROTAGONISTA

Buongiorno e buona domenica a tutti, inizia così la nota che ci invia la 25enne biancavillese, operatrice di un call center di Paternò, qualche ora fa è arrivata la tanto attesa comunicazione sull'esi...

Buongiorno e buona domenica a tutti, inizia così la nota che ci invia la 25enne biancavillese, operatrice di un call center di Paternò, qualche ora fa è arrivata la tanto attesa comunicazione sull'esito NEGATIVO del tampone per Covid19 al quale mi sono sottoposta; notizia successivamente ufficializzata dal nostro Sindaco con un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook.

In questi giorni ho preferito tacere ma adesso vorrei dire la mia su quanto accaduto: il mio è stato un ordinario gesto di responsabilità, non un qualcosa di straordinario o eroico.

Ho semplicemente seguito il protocollo ministeriale.

Detto ciò, ci tenevo a ringraziare con affetto sincero le tante persone che, con sms, chiamate e altri piccoli gesti, mi sono state davvero vicine; poi, tutti coloro che, attraverso commenti sui social "ricchi di fantasia e creatività", mi hanno tanto fatta divertire.

Non riesco invece a trovare alcun motivo per ringraziare quelle persone che, soprattutto in questi casi, dovrebbero dare il giusto esempio anziché provocare falsi allarmismi: sto parlando di quei "professionisti", se così è possibile definirli, che tempestivamente e senza alcuno scrupolo hanno diffuso audio che dichiaravano la mia positività al tampone.

Evidentemente si tratta di persone poco affidabili, che oltre a diffondere notizie false, vanno contro un codice, una morale e un giuramento.

Malgrado il mio "gesto" abbia suscitato numerose polemiche posso assicurarvi che sarei pronta a rifarlo altre mille volte. Chiudo con l'augurio che questo periodo difficile, che tutto il Paese sta vivendo, possa diventare al più presto un brutto e lontano ricordo.

Ah dimenticavo.. E ricordate #iorestoacasa #andràtuttobene