PATERNO’: NEGATO AD ASSOCIAZIONE L’USO DELL’EX OSPEDALE PER REALIZZARE I MERCATINI DI NATALE

Aveva avuto anche un contributo da parte della Regione di 1500 euro, l’associazione Tricolore di Paternò, che voleva dare un sostanziale contributo per realizzare un Natale 2021 all’insegna di un liev...

Aveva avuto anche un contributo da parte della Regione di 1500 euro, l’associazione Tricolore di Paternò, che voleva dare un sostanziale contributo per realizzare un Natale 2021 all’insegna di un lieve ritorno alla normalità.

Una richiesta presentata ad ottobre 2021, in largo anticipo, chiedeva al Comune l’utilizzo dei locali del Palazzo delle Arti, per realizzare i mercatini di Natale, con prodotti artigianali e manufatti realizzati in zona, oltre ad uno spazio food all’esterno, e alcuni venditori di prodotti tipici locali.

Il tutto allietato da zampognari ed appositi spazi Natalizi creati ad hoc per rendere l’atmosfera gioiosa e festiva. Ma mentre la Regione Siciliana, con una nota del 12 dicembre confermava il proprio contributo per la realizzazione dei mercatini dal 14 al 24 dicembre, ad oggi, l’associazione Tricolore, non ha ricevuto nessuna risposta da parte del Comune di Paternò.

E questo, dopo la vicenda vissuta dall’associazione “La Quercia” è un ulteriore conferma del disinteresse dell’Amministrazione a fare qualcosa per Natale.

Magari ci penseranno all’ultimo istante, come per Santa Barbara, per realizzare qualcosa che dia l’idea del Natale. “Ho presentato richiesta il 5 ottobre – ci dice il presidente – ad oggi non ho avuto risposta ne in positivo né in negativo, e confermo, che il tutto, non sarebbe costato un’euro delle tasche dei Paternesi, ma volevo solo la concessione dei locali del Palazzo delle Arti”.

Se la manifestazione non sarà effettuata, perderò anche il finanziamento della Regione, soldi che venivano spesi a Paterno’”.

Tristezza e occasioni perdute per un Natale che poteva sicuramente essere migliore.

REPLICA DELL'ASSESSORE ROBERTO FARANDA

In merito a quanto dichiarato dall associazione Tricolore di Paternò risulta doveroso ricordare che la stessa in occasione della fiera dei morti e dei Mercatini di Natale ha ricevuto la gratuita concessione degli idonei spazi Comunali oltre che i servizi necessari alla realizzazione degli eventi trascorsi. Per quanto concerne l'organizzazione dei Mercatini di Natale risulta necessario puntualizzare che nessun diniego è stato espresso da questa amministrazione che ha ritenuto opportuno, al fine di garantire il rispetto delle norme anti covid, prescrivere che la realizzazione dell' evento avvenga in luoghi aperti ove possibile rispettare il distanziamento sociale e garantire la salute pubblica. A tal fine questo assessorato a ribadito per conto dell' amministrazione la disponibilità di diverse piazze cittadine tra le quali piazza del Tricolore, per organizzare l' evento dei Mercatini di Natale. A tal ragione si associa l' indisponibilità in quanto inagibile, del bene richiesto giusta nota del responsabile del settore Arch. Anna Maria Caruso.

Inoltre, l'amministrazione con finanziamento della città metropolitana ha già deliberato l'organizzazione dei Mercatini di Natale in una idonea location, P.zza Umberto che risulta tra l'altro poco distante dall' immobile oggetto della richiesta, ritenendo inopportuno ed improduttiva l'organizzazione di eventi simili nelle immediate vicinanze. Riteniamo opportuno che bisogna unire le forze e gli sforzi organizzativi per la realizzazione di eventi di qualità, capace di dare il giusto risalto alle maestranze locali.

Assessore alle Attività Produttive.