Nella notte scorsa, l’ennesimo incendio di sterpaglie e rovi si è verificato a Paternò, precisamente in via Fonte Maimonide, nei pressi del velodromo.

Le fiamme, molto probabilmente causate dall’azione irresponsabile di qualche individuo, hanno rapidamente inghiottito la vegetazione circostante.

L’incendio, che si è propagato con grande rapidità, non ha creato danni diretti ai residenti.

Tuttavia, una densa coltre di fumo ha avvolto l’intera area, creando notevoli disagi alla popolazione locale. Il fumo, infatti, ha reso l'aria irrespirabile, costringendo i residenti a chiudere finestre e a limitare le uscite.

PATERNÒ: NELLA NOTTE INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA "ACQUA GRASSA"

GRAZIE A MERY PER LE FOTO