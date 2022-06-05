PATERNÒ: NELLA NOTTE VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE (foto e video)
Non sembra volersi arrestare la scia di fuoco che in questi giorni sta interessando il nostro comprensorio.
Numerose le segnalazioni di incendi di boschi, sterpaglie e macchia mediterranea giunte al centralino del 115, decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco negli ultimi giorni.
Un vasto incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 02 di stanotte a Paternò, nei pressi del Viale Unità d’Italia in zona scala vecchia.
Le fiamme si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni e alla strada.
Paura per i residenti delle case ma fortunatamente non è stato necessarie procedere all' evacuazione dei residenti.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento Paternese con l'ausilio dei colleghi provenienti dal altri distaccamenti.
I pompieri hanno terminato le operazioni di spegnimento dopo 2 ore di lavoro