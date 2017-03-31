“il fidanzato rap” prevede la partecipazione del paternese: Antonino Rapisarda https://youtu.be/f1dce3M0Yak Il dramma della gelosia” - "degli amici Catanesi" Carmen e Pippo Baronehttps://youtu.be/rWtj...

“il fidanzato rap” prevede la partecipazione del paternese: Antonino Rapisarda

https://youtu.be/f1dce3M0Yak

"PATERNO' NELLA TRASMISSIONE "LO SCHERZO PERFETTO" - VIDEO

Il dramma della gelosia” - "degli amici Catanesi" Carmen e Pippo Barone

https://youtu.be/rWtjz-PrKOg

Abbiamo sentito Carmen e Pippo Barone riguardo la loro partecipazione al programma:

Dopo l'esperienza di " Scherzi a parte" di qualche anno fa, in cui avevamo come vittima Vanessa Incontrada, alle prese col Suo spettacolo, dove abbiamo creato "Paura sul Palcoscenico" ( per utilizzare lo stesso titolo dello scherzo andato in onda su canale 5), disturbandola con l'anticipazione delle battute in diretta e terrorizzandola di non farla salire più sul palco..... questa volta abbiamo scelto come vittime persone comuni, come richiesto dalle regole del programma. Lo scherzo in farmacia che vede " un duro momento" presentato all'audizione, da me e papà, concorrenti in coppia, ha già migliaia di visualizzazioni online. In gara, in balia del giudizio di Gene Gnocchi e Valeria Marini" con la presentazione di Teo Mammucari, uno scherzo intitolto " Il dramma della gelosia". Qui la nostra vittima Lidia Scuderi, è stata messa a dura prova...nello scenario di una suite del Castello San Marco, tra i nostri complici il " Duo di Coppe" ( Salvo D'Antone e Diego Strano), insieme a Carmelo Messina, Santo Bosco e Paolo Blanco.