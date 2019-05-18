95047

PATERNÒ: NISSAN TERRANO SI RIBALTA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO

FLASHAltro incidente poco fa sulla SS 284 a pochi metri dallo svincolo di Paternò e dalla 121. Un fuoristrada Nissan Terrano, che scendeva da Adrano verso Paternò, per cause sconosciute dopo una lunga...

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2019 14:41
PATERNÒ: NISSAN TERRANO SI RIBALTA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO -
News
Condividi

FLASH

Altro incidente poco fa sulla SS 284 a pochi metri dallo svincolo di Paternò e dalla 121. Un fuoristrada Nissan Terrano, che scendeva da Adrano verso Paternò, per cause sconosciute dopo una lunga frenata si è ribaltato, finendo la sua corsa sulla corsia opposta.

Fortunatamente il mezzo non ha colpito altri veicoli.

Grande spavento e ferite lievi per il guidatore, che è stato soccorso da un ambulanza del 118 prontamente intervenuta.

Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Paternò, per i necessari rilievi.

La viabilità è stata ripristinata grazie all'intervento di Sos Strade.

Al momento non ci sono problemi per la circolazione, tranne qualche rallentamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047