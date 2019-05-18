PATERNÒ: NISSAN TERRANO SI RIBALTA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO
Altro incidente poco fa sulla SS 284 a pochi metri dallo svincolo di Paternò e dalla 121. Un fuoristrada Nissan Terrano, che scendeva da Adrano verso Paternò, per cause sconosciute dopo una lunga frenata si è ribaltato, finendo la sua corsa sulla corsia opposta.
Fortunatamente il mezzo non ha colpito altri veicoli.
Grande spavento e ferite lievi per il guidatore, che è stato soccorso da un ambulanza del 118 prontamente intervenuta.
Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Paternò, per i necessari rilievi.
La viabilità è stata ripristinata grazie all'intervento di Sos Strade.
Al momento non ci sono problemi per la circolazione, tranne qualche rallentamento.