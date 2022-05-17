PATERNO’: NOMINATI I PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO

E’ stato pubblicato l'elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista dell' elezioni Amministrative e per le Consultazioni Referendarie del 12 giugno 2022.I 48 presidenti sono stati invece nom...

E’ stato pubblicato l'elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista dell' elezioni Amministrative e per le Consultazioni Referendarie del 12 giugno 2022.

I 48 presidenti sono stati invece nominati con decreto della Corte d’Appello di Catania e assegnati ad una sezione elettorale.

NUMERO SEGGIO COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA 1INDACO FRANCESCO 26/03/19642MAGRI' ANTONINO DOMENICO 23/05/19783FIORITO GIUSEPPE MARIO 25/03/19624ABATE GAETANO 14/01/19675LEANZA FRANCESCO 21/09/19646BORZI' SARINA 22/09/19747ASERO ANGELO 09/03/19718CAPONNETTO NATALE CRISTOPHER 25/04/19839GUARNACCIA DANILO 27/05/198210LOMBARDO MARIA CONSOLAZIONE 18/04/198511SCAVO ALESSIO ROSARIO nato/a il 25/02/1987 a PATERNO'12FRANCHINA MANUELA ANNAMARIA 23/10/198613ARCIDIACONO SALVATORE NATALE 25/12/197414GULISANO GIUSEPPE 17/01/197015CORALLO NUNZIO 05/01/195716CAMONITA SALVATORE 07/09/197617CATANIA MARIA 14/10/196318DI DIO LUCIANO MARIA BENEDETTO 13/03/198519FALLICA PIETRO VINCENZO 16/12/198420RUSSO PATRIZIA KETTY 16/06/197021MAZZAMUTO MARCO DARIO MARIA 03/01/197222VITELLINO MARIA GRAZIA 28/07/197523TERRANOVA SANTO 24/12/196824INDACO FLAVIA INNOCENZA 26/08/196925GARGANO CLAUDIO 07/12/198926GUZZETTA GRETA 09/10/198827PATANE' FEDERICA 31/01/198628RAPISARDA LORETTA 26/05/198229OLIVERI GIUSEPPE 06/03/196230MIO GIOVANNI ROBERTO 02/05/197031PULVIRENTI ALESSIA 30/05/198332GRASSO FELICE ALFIO 27/10/196933CAVALLARO GRAZIA 02/05/196934COSTANZO GIUSEPPE CONSOLATO 13/07/197835MESSINA MIRIAM ELISABETTA 17/11/197936PINO MATILDE MARIUCCIA DOMENICA 10/08/198037GUIDO FRANCESCA 15/06/196738PAPA CARMELO 27/04/197139PETRALITO VINCENZA 14/08/196640SARPIETRO EMIDIO 17/07/198641LONGO SALVATORE 14/09/197842PATERNO' GIUSEPPE GIOACCHINO 12/10/196243VITELLINO FILADELFO 15/06/197544RUSSO GIUSEPPE 19/08/197545CATANIA SALVATORE 17/08/197846SCIACCA GIOACCHINO DANILO 28/11/198947FURNARI PLACIDO 25/02/195847 SPECIALE ARRICOBENE CARMELO 26/07/1962