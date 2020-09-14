95047

PATERNO': NOMINE E SPOSTAMENTI DEI PARROCI

L’Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, ha reso noti alcuni spostamenti che interesseranno i sacerdoti della Diocesi.Spostamenti che, come sempre, saranno operativi a inizio settembre, e in alcun...

14 settembre 2020 08:53
News
L’Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, ha reso noti alcuni spostamenti che interesseranno i sacerdoti della Diocesi.

Spostamenti che, come sempre, saranno operativi a inizio settembre, e in alcuni casi, ad “assorbire” il colpo, ad esempio, dello spostamento di un sacerdote integrato da anni.

LE NOMINE:

Don Nunzio Chirieleison Parroco di Sant'Antonio Abate a Belpasso,

Don Alessandro Ronsisvalle parroco del Sacro Cuore di Gesù a Paternò

Don Giuseppe Mirone, Parroco a San Michele Arcangelo di Paternò.

