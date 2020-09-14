PATERNO': NOMINE E SPOSTAMENTI DEI PARROCI
A cura di Redazione
14 settembre 2020 08:53
L’Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, ha reso noti alcuni spostamenti che interesseranno i sacerdoti della Diocesi.
Spostamenti che, come sempre, saranno operativi a inizio settembre, e in alcuni casi, ad “assorbire” il colpo, ad esempio, dello spostamento di un sacerdote integrato da anni.
LE NOMINE:
Don Nunzio Chirieleison Parroco di Sant'Antonio Abate a Belpasso,
Don Alessandro Ronsisvalle parroco del Sacro Cuore di Gesù a Paternò
Don Giuseppe Mirone, Parroco a San Michele Arcangelo di Paternò.