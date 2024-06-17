PATERNÒ. NON APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE, LA REGIONE COMMISSARIA IL COMUNE

Per garantire la corretta gestione finanziaria locale, è stato nominato un commissario ad acta per il comune di Paternò e diversi altri comuni nella provincia di Catania. Questa decisione è stata pres...

Per garantire la corretta gestione finanziaria locale, è stato nominato un commissario ad acta per il comune di Paternò e diversi altri comuni nella provincia di Catania.

Questa decisione è stata presa a seguito della mancata approvazione del bilancio previsionale per il triennio 2024/2026 entro i termini stabiliti dalla legge.

La nomina del commissario ad acta, un intervento straordinario ma necessario, ha come obiettivo principale quello di ripristinare la regolarità amministrativa e finanziaria nei comuni interessati.

Il bilancio previsionale è uno strumento fondamentale per la programmazione economica e finanziaria dell’ente locale, poiché permette di pianificare e controllare le spese e le entrate previste, garantendo così la sostenibilità e l’efficienza dei servizi pubblici offerti ai cittadini.

La mancata approvazione del bilancio previsionale rappresenta un grave inadempimento amministrativo che può comportare conseguenze significative per la gestione del comune.

Tra queste, si annoverano l’impossibilità di procedere con nuovi investimenti, il blocco di alcune spese correnti e la paralisi di servizi essenziali.

Il commissario ad acta avrà il compito di redigere e approvare il bilancio previsionale per il periodo 2024/2026, assicurando che tutte le procedure vengano eseguite in conformità con le normative vigenti.

Questo intervento è essenziale per ristabilire la stabilità finanziaria e amministrativa nei comuni interessati e per garantire il corretto funzionamento dei servizi pubblici.