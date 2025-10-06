Paternò, non ce l’ha fatta il signor Michele, il 90enne investito sabato in Corso Italia

Non ce l’ha fatta il 90enne Michele M., investito sabato mattina lungo Corso Italia a Paternò da un camion con rimorchio. L’uomo, rimasto gravemente ferito, era stato trasportato in elisoccorso all’os...

Non ce l’ha fatta il 90enne Michele M., investito sabato mattina lungo Corso Italia a Paternò da un camion con rimorchio. L’uomo, rimasto gravemente ferito, era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove purtroppo è deceduto nelle ultime ore.

Il drammatico incidente si era verificato intorno alle 9.40 di sabato 4 ottobre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, il 90enne sarebbe stato travolto dalle ruote del rimorchio di un camion mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata. La dinamica resta ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire con precisione le cause dell’accaduto.

L’impatto era stato violentissimo: le condizioni dell’anziano erano apparse subito gravissime. Sul posto erano intervenute due ambulanze del 118 che avevano prestato le prime cure, prima del trasferimento in elisoccorso, atterrato nella zona del mercato, nei pressi del campo sportivo.

Per i rilievi erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, mentre una pattuglia dei Carabinieri di Nicolosi aveva gestito la viabilità. Il conducente del mezzo, profondamente scosso, era stato ascoltato dalle autorità per fornire la propria versione dei fatti.

Il Corso Italia era rimasto chiuso al traffico per diverse ore, causando forti rallentamenti nella zona.

La comunità paternese si stringe ora attorno ai familiari del signor Michele, un uomo conosciuto e stimato in città.

Anche la redazione di 95047.it esprime la propria vicinanza e cordoglio ai familiari in questo momento di grande dolore.