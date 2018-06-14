PATERNO': NON CHIUDERÀ IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA

PATERNO': NON CHIUDERÀ LA RADIOLOGIA

È ormai prossima l’attivazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Biancavilla. Il 25 giugno prossimo è programmato il trasferimento di attività, già presenti all’interno del Presidio “Maria SS.ma Addolorata”, per la fruizione del nuovo edificio e dei servizi ad esso connessi.

Sono in corso le attività preliminari di attivazione della rete dati, di regolazione degli impianti, di installazione delle tecnologie di supporto, di ulteriore verifica del funzionamento degli elevatori, di formazione degli operatori sui nuovi percorsi e di revisione delle procedure conseguente agli atti autorizzativi regionali previsti.

L’attivazione del nuovo Presidio si riterrà definita quando, in totale sicurezza, dopo avere ultimato qtutte le procedure di attivazione e aver controllato la qualità dell’aria, dell’acqua e degli ambienti ospedalieri, saranno presenti i malati.

“Coglie di sorpresa la voce, assolutamente priva di fondamento, che in tale cornice di traslochi sia prevista la chiusura del Servizio di Radiologia di Paternò per essere spostato presso il nuovo Ospedale di Biancavilla. – scrive l’Asp –

La divulgazione di notizie non veritiere ha il solo risultato di creare un immotivato allarme sociale nella popolazione, considerato altresì l’ormai imminente definizione della nuova rete

ospedaliera.”