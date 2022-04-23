PATERNO': NON RISPONDE AI FAMIGLIARI, 60ENNE TROVATO MORTO IN CASA
Non risponde ai parenti trovato morto in casa.La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, sabato 23 Aprile 2022 a Paternò.Secondo le prime informazioni raccolte sul posto all'interno dello stab...
La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, sabato 23 Aprile 2022 a Paternò.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto all'interno dello stabile di Via Feltre è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.
A dare l'allarme, mobilitando la macchina dei soccorsi, sarebbe stato il figlio dell'uomo che, non riuscendo a mettersi in contatto con il genitore, avrebbe chiesto aiuto.
Sul posto come detto si sono portati i Vigili del fuoco del locale distaccamento, che una volta in casa la macabra scoperta.
A causare la morte potrebbe essere stato un malore ma come detto saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire i contorni del dramma.
Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell'uomo e gli uomini della Polizia Municipale.
La strada è rimasta chiusa al traffico per le operazioni in totale sicurezza.