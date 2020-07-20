PATERNÒ NON RISPONDE AI FAMILIARI: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Preoccupazione questa sera intorno le ore 19.00 per un anziano che non rispondeva ai famigliari, i quali, preoccupati,hanno dato l’allarme.Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco...

Preoccupazione questa sera intorno le ore 19.00 per un anziano che non rispondeva ai famigliari, i quali, preoccupati,hanno dato l’allarme.

Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò che in breve tempo hanno aperto la porta per entrare nell’appartamento e permettere il successivo intervento degli operatori del 118.

Fortunatamente soltanto un pò paura, infatti, viste le buone condizioni di salute, per l'uomo non si è reso necessario il trasferimento in ospedale