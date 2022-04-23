95047

23 aprile 2022 17:06
PATERNO': NON RISPONDE AL TELEFONO, LO TROVANO MORTO IN CASA
Cronaca
Non risponde ai parenti trovato morto in casa.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, sabato 23 Aprile 2022 a Paternò.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto all'interno dello stabile di Via Feltre  è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.

A dare l'allarme, mobilitando la macchina dei soccorsi, sarebbe stato il figlio dell'uomo che, non riuscendo a mettersi in contatto con il genitore, avrebbe chiesto aiuto.

Sul posto come detto si sono portati i  Vigili del fuoco del locale distaccamento, che una volta in casa la macabra scoperta.

A causare la morte potrebbe essere stato un malore ma come detto saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire i contorni del dramma.

Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell'uomo e  gli uomini della Polizia Municipale.

La strada al moneto è chiuso al traffico.

 

