PATERNO': NON RISPONDE DA GIORNI: 66ENNE TROVATO IERI SERA MORTO IN CASA

Tragedia nella serata di ieri 02 Luglio 2022 in un’abitazione di via Bari a Paternò.

Stando alle prime indiscrezioni, la morte è avvenuta per cause naturali e a dare l’allarme sarebbero stati i vicini che non lo sentivano da qualche giorno.

Il 67 enne infatti non rispondeva al telefono, hanno dunque chiamato il numero unico di emergenza per far intervenire il personale del 118 e capire cosa potesse essere accaduto.

Sul posto come detto si sono portati i Vigili del fuoco del locale, che una volta dentro, il corpo dell'uomo è stato trovato e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari con il medico che non ha potuto far altro che dichiararne il decesso

Ad intervenire pure i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile per i dovuti rilievi di legge per chiarire i contorni del dramma.

Il decesso risale con ogni probabilità a qualche giorno prima.

Stamattina, giorno 03 Luglio 2022, visto che la mole dell'uomo non ha permesso di poterlo trasferire al cimitero, sono intervenuti i vigili del fuoco che tramite manovre Saf e l’uso dell’autoscala sono riusciti a estrarre il paziente dalla propria abitazione per consegnarlo al personale delle pompe funebri.

Il 66enne è un paternese che per anni ha lavorato in Germania e da qualche settimana era tornato nella sua casa di via Bari.