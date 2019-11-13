PATERNÒ: NON RISPONDE, TROVATO IN CASA MORTO

FLASHNon risponde più ai vicini di casa: lo trovano riverso sul pavimento, morto da giorni, presumibilmente per cause naturali.Il tragico ritrovamento è di questo pomeriggio in via Sozzi, una traversa...

FLASH

Non risponde più ai vicini di casa: lo trovano riverso sul pavimento, morto da giorni, presumibilmente per cause naturali.

Il tragico ritrovamento è di questo pomeriggio in via Sozzi, una traversa della centralissima via g.b. nicolosi.

L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa che da giorni non vedevano l'uomo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per entrare nell'appartamento, l'uomo, di circa 80 anni è stato trovato riverso a terra, in uno stato che lascia presupporre che la morte sia avvenuta qualche giorno fa.

Verrano eseguite tutte le anlisi del caso, ma tutto lascia penare che il decesso sia da addebitare a cause naturali.

Sul posto pure un ambulanza del 118, la polizia Municipale ed i Carabinieri