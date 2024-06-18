PATERNO’: NON SOLO CONTI BLOCCATI, MA TRATTENUTE IN BUSTA PAGA E UFFICI SOGERT NON FUNZIONANTI – IL RACCONTO DI UN CITTADINO

Abbiamo aperto un grosso dibattito grazie alla nostra segnalazione sulle somme trattenute dalla Sogert nei conti correnti dei Paternesi, ma oggi, oltre a non avere raggiunto una soluzione concreta, vi...

Abbiamo aperto un grosso dibattito grazie alla nostra segnalazione sulle somme trattenute dalla Sogert nei conti correnti dei Paternesi, ma oggi, oltre a non avere raggiunto una soluzione concreta, vi raccontiamo di altri problemi e disagi riscontrati dal nostro giornale.

La segnalazione arriva da un cittadino, che si è visto trattenere dalla busta paga una somma che servirebbe a pagare la Tari del 2016.

Una operazione gestita dalla stessa società che invece della banca, ha operato direttamente sulla busta paga del lavoratore, che si è visto decurtato lo stipendio senza nessun avviso. Ma oltre al danno la beffa.

Il cittadino, vista la situazione, si è recato presso gli uffici della Sogert, che ricevono al Comune una volta alla settimana (mercoledi), e dopo avere aspettato il proprio turno tra decine di persone, giunto allo sportello si è sentito dire di tornare la settimana prossima non per risolvere il problema, ma per prendere un appuntamento, nelle settimane successive, PER ESAMINARE IL SUO CASO.

Un ennesimo sopruso in una vicenda gestita in malo modo dalla stessa Sogert, e da chi gli ha dato mandato per recuperare le somme.

Attenzione, nessuno chiede sconti o di non pagare, ma una società seria, deve mettere i cittadini nelle condizioni di saldare il proprio debito o di trovare una giusta soluzione per arrivare al pagamento e alla chiusura della vicenda. In questo modo, e con questi atteggiamenti, la soluzione del problema è lontana e rischia di generare solo confusione.

Se gli uffici non sono adeguati si incrementa il personale e il carico di lavoro, per dare le giuste risposte ai cittadini e soprattutto trovare la soluzione (con pagamento unico, rateale, personalizzato ecc.) per chiudere la vicenda iniziata in maniera farsesca (e forse illegale come riferisce qualche avvocato), e che potrebbe finire anche peggio se non si danno le giuste risposte ai cittadini. Soprattutto a quelli che vogliono mettersi in regola.

Quanto dovrà passare per avere una risposta? Aspettiamo notizie!!!