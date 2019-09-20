PATERNO': NONNA CARMELA COMPIE 90 ANNI

Grande festa oggi per Carmela Vinciullo, che festeggia il suo 90° compleanno.A fare gli auguri alla festeggiata, la sua numerosa famiglia composta da 7 figli, 16 nipoti, 27 pronipoti e 1 tris nipote....

Grande festa oggi per Carmela Vinciullo, che festeggia il suo 90° compleanno.

A fare gli auguri alla festeggiata, la sua numerosa famiglia composta da 7 figli, 16 nipoti, 27 pronipoti e 1 tris nipote. Una storia lunga ben 5 generazioni che oggi si riuniranno per fare gli auguri a colei, che insieme al marito, è stata la capostipite della famiglia.

Un messaggio di auguri arriva dalla nipote Nancy, “Oggi questa nostra, bella nonna compie 90 anni, l’augurio più bello e sincero che possiamo farti è quello che TU, nonna, resti sempre la persona più buona e amorevole nello stesso tempo.

Vogliamo augurarti tanta felicità in questa favolosa giornata. Grazie di esistere e auguri di cuore da tutti noi componenti della famiglia". Agli auguri della nipote e dei familiari, aggiungiamo quelli della Redazione di www.95047.it

Nella foto da sinistra Vinciullo Carmela di anni 90, Di Perna Nunziata di anni 72, Tuccio Carmela di anni 49, Di Perna Nunziatina di anni 30,Rapisarda Mia di mesi 5, che rappresentano le 5 generazioni