PATERNO': NOTA DELL'EX PRESIDENTE "PRESENTI SEMPRE"

In occasione del tanto atteso rimpasto di giunta, il presidente dell ormai ex movimento politico "Presenti Sempre", Dr.Giuseppe D’Amanti insieme il gruppo esprime il suo pensiero circa le decisioni del primo cittadino che hanno riguardato la lista di cui ha fatto parte e di cui si è molto parlato.

La sua voce si unisce a quella dell'Avvocato Miriam Messina con la quale intercorre un rapporto professionale decennale, persona quindi di sua profonda fiducia, gia 'candidata nel 2017 nelle file di Naso, che condivide con Giuseppe D’amanti non solo obiettivi lavorativi ma anche idee politiche che hanno sempre avuto come comune denominatore la persona del Sindaco.

Entrambi manifestano piena condivisione rispetto alle scelte di Naso e nutrono piena fiducia nei confronti del lavoro che verrà svolto dai nuovi assessori.

Spiace deludere quanti speravano in una frattura, ma l'intesa con il primo cittadino continua e si rafforza.

Buon lavoro dunque alla nuova giunta in un clima di armonia e di collaborazione che il Nostro sia un augurio di buon auspicio e con il cuore per una evoluzione costruttiva.