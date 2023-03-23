PATERNÒ. “NOTIZIE SOSTENIBILI” DA RECAP AL LICEO MARIO RAPISARDI

Venerdì 24 marzo alle ore 18:00 presso il Museo della Civiltà Contadina (Ex Macello) di Paternò, via Fonte Maimonide 119, si terrà l'evento aperto alla cittadinanza, dedicato alla conclusione dei labo...

Venerdì 24 marzo alle ore 18:00 presso il Museo della Civiltà Contadina (Ex Macello) di Paternò, via Fonte Maimonide 119, si terrà l'evento aperto alla cittadinanza, dedicato alla conclusione dei laboratori "Notizie Sostenibili", svolti nell'ambito del progetto ReCap Simeto sostenuto da FONDAZIONECONILSUD che ha visto coinvolti gli studenti del Liceo Mario Rapisardi di Paternò.

I ragazzi si sono cimentati in varie attività: hanno ragionato sull’importanza dell’impegno di ognuno per salvaguardare l’ambiente e il pianeta anche con piccoli gesti quotidiani, hanno scoperto fattivamente nuove tecniche di riciclo con le socie dell’Associazione Mamme in Comune, hanno partecipato a laboratori di fotografia e videomaking con i membri dell’associazione La Locomotiva e, guidati da esperti e dai soci dell’associazione Cultura&’Progresso hanno lavorato alla realizzazione di un giornale grazie ai laboratori di Grafica e Giornalismo.

“L'evento di venerdì 24 - dichiara Medea Ferrigno coordinatrice di Recap (Reti Capacitanti) - sarà un bel momento di condivisione del lavoro svolto dagli studenti dell'Istituto M. Rapisardi di Paternò insieme a tre diverse associazioni. Grazie alla collaborazione con la scuola abbiamo potuto fare delle bellissime attività laboratoriali che vanno dal laboratorio di cucito, alla fotografia, al giornalismo coinvolgendo numerosi esperti locali. Venerdì saranno proprio gli studenti a raccontarci tutto questo e coglieremo l'occasione anche per dialogare con il giornalista Luciano Mirone sul suo ultimo libro.

Sono molto contenta del lavoro svolto fino ad adesso, soprattutto dell'entusiasmo con cui tutti hanno fatto sì che questo laboratorio potesse svolgersi. Venerdì sarà anche un momento celebrativo del lavoro fatto insieme”.

L’incontro di venerdì, oltre agli studenti, gli attivisti e gli esperti coinvolti nei laboratori che restituiranno alla comunità il lavoro svolto nei mesi scorsi, vedrà come protagonista un ospite d’onore, il giornalista Luciano Mirone, il quale accompagnerà i presenti in un emozionante viaggio attraverso le pagine della sua ultima opera dal titolo “Itaca. Viaggio in un racconto dell’anima”.

In dialogo con l’autore verrà esplorato il racconto di vicende familiari e personali, che, nel descrivere il cambiamento di un paese, Itaca ( metafora di Belpasso), diventano il racconto della storia di un intera Regione.