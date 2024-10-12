PATERNO': NOTTE DI PAURA IN VIA NAZIONI UNITE: VANDALI SPACCANO IL VETRO DEL PORTONE DI UN CONDOMINIO.

La zona di Via Nazioni Unite e Parco Europa a Paternò continua a essere teatro di disagi legati alla movida notturna, con episodi di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica che rendono la vita diff...

La zona di Via Nazioni Unite e Parco Europa a Paternò continua a essere teatro di disagi legati alla movida notturna, con episodi di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica che rendono la vita difficile ai residenti.

L'ultimo episodio risale a questa notte, quando poco prima di mezzanotte si è verificato un grave atto di vandalismo ai danni di un condominio.

Secondo quanto riportato dai condomini, inizialmente si è sentito un paio di colpi sordi, seguiti da un boato: il rumore proveniva dalla rottura del vetro del portone d’ingresso del palazzo.

Testimoni riferiscono che un ragazzo, con un calcio, ha deliberatamente spaccato il vetro. Il rumore è stato talmente forte che i residenti, spaventati, hanno immediatamente allertato i carabinieri. Non solo, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere i frammenti di vetro residuo, che rappresentavano un grave pericolo per chiunque transitasse nei pressi dell’ingresso.

Questo atto vandalico non è un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto di degrado notturno che affligge regolarmente la zona durante i weekend. I residenti denunciano da tempo il disturbo della quiete pubblica causato dai continui schiamazzi, urla e bottiglie di vetro lanciate. "Ogni mattina – riferisce un residente – ci ritroviamo frammenti di vetro sparsi ovunque. La notte è impossibile riposare tranquillamente".

In particolare, viene segnalata la presenza costante di gruppi di giovani che si siedono sui tre gradini, proprio sotto le finestre delle camere da letto dei condomini, contribuendo a rendere insostenibile la situazione con comportamenti rumorosi e incivili.

I residenti sono esasperati e chiedono interventi più incisivi da parte delle forze dell'ordine e delle autorità locali per ripristinare la tranquillità e garantire la sicurezza nella zona.