PATERNÒ. NOTTE DI PAURA PER UN INCENDIO IN UN ABITAZIONE. LE FOTO

L' allarme è scattato intorno alle 03.30, del 24 Giugno 2023 in viale dei Platani per un incendio all'interno di una abitazione.

A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, forse un gesto volontario, sarebbero stati alcuni suppellettili all'interno dell'appartamento, le fiamme si sono così propagate .

In pochi minuti sono giunte sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che con l'ausilio di un’autoscala e una seconda autobotte provenienti dal Comando di Catania hanno

hanno iniziato a domare le fiamme.

L’area è stata evacuata per ragioni di sicurezza.

In via precauzionale sul posto sono intervenute diverse ambulanze, fortunatamente non ci risultano persone rimaste ferite.

Il rogo è stato spento e dopo oltre 2 ore di intenso lavoro è stata messa in sicurezza l'area.

Saranno gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per individuare le cause dell’incendio.

Sul posto intervenuti pure i Carabinieri della locale stazione per i dovuti indagini del caso.