Paternò – Notte di paura, segnalata una sparatoria nei pressi della chiesa dello Spirito Santo: un giovane ferito, forse due

Notte di paura a Paternò, grosso centro agricolo della provincia di Catania, dove intorno alle 3 si è verificata una sparatoria nei pressi del parcheggio della chiesa dello Spirito Santo, una zona centrale e molto frequentata della città.

A rimanere feriti due giovani, un 20enne e un 26enne, entrambi italiani. Le loro condizioni non sarebbero gravi: uno dei ragazzi si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, mentre l’altro è arrivato al Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono in corso per chiarire l’esatta dinamica e il movente della sparatoria.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, non è escluso che alla base vi possano essere motivi di natura sentimentale, ma al momento nessuna ipotesi è confermata. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le possibili immagini di videosorveglianza per ricostruire i fatti.

La notizia, trapelata nelle prime ore del mattino, ha destato grande preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza dopo un episodio giudicato di estrema gravità.