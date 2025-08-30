Paternò, notte di paura: sparatoria nella notte, feriti un 20enne e un 26enne. Indagano i Carabinieri

Notte di paura a Paternò, dove attorno alle 2:30 si è verificata una sparatoria nello spiazzale alle spalle della chiesa Spirito Santo. Nel corso dell’episodio sono rimasti feriti due giovani, un 20en...

Notte di paura a Paternò, dove attorno alle 2:30 si è verificata una sparatoria nello spiazzale alle spalle della chiesa Spirito Santo. Nel corso dell’episodio sono rimasti feriti due giovani, un 20enne e un 26enne: le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato. Il 26enne, anch’egli ferito nello stesso episodio, ha invece raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paternò ma, al loro arrivo, non hanno trovato nessuno. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono in corso per chiarire l’esatta dinamica e risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza che possano aiutare a ricostruire i fatti. Non è escluso che all’origine possano esserci motivi di natura sentimentale, ma al momento nessuna ipotesi è confermata.

La notizia, trapelata nelle prime ore del mattino, ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che parlano di un episodio di estrema gravità e chiedono maggiore sicurezza.