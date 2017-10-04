Attimi di terrore stanotte intorno alle quattro e trenta per l’incendio di tre auto in via Giaconia, zona San Biagio. Le vetture erano in sosta quando, per cause sconosciute hanno preso fuoco.L'incend...

Attimi di terrore stanotte intorno alle quattro e trenta per l’incendio di tre auto in via Giaconia, zona San Biagio. Le vetture erano in sosta quando, per cause sconosciute hanno preso fuoco.

L'incendio ha distrutto un veicolo, per poi allargarsi alle altre due in sosta. Danni ingenti alla prima vettura.

Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno subito spento le fiamme.

Indagini sono in corso, per risalire alla causa che ha innescato l’incendio, anche se le autorità non si pronunciano. Molti residenti sono scesi in strada, temendo che le vetture esplodessero , ma fortunatamente tutto è andato per il meglio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Paternò, i quali stanno conducendo le indagini volte a verificare se l’incendio sia di natura dolosa o accidentale.

PATERNO': NOTTE DI TERRORE IN VIA GIACONIA A FUOCO 3 AUTO

