Paternò, auto a folle velocità e stereo a tutto volume nella notte: segnalazioni da diverse zone

Residenti esasperati chiedono più controlli: il fenomeno viene segnalato in diverse aree di Paternò.

Con l’arrivo dell’estate tornano anche le segnalazioni legate ai rumori notturni a Paternò. Alla redazione di 95047 stanno arrivando diverse segnalazioni da tante zone della città, dove i residenti lamentano auto e moto che percorrono le strade a velocità eccessiva, oltre alla musica ad altissimo volume nelle ore serali e notturne.

Secondo quanto raccontato dai cittadini, il fenomeno si ripeterebbe soprattutto durante la notte, creando disagi a chi cerca di riposare, tra famiglie, anziani e persone che il giorno dopo devono affrontare gli impegni quotidiani.

A preoccupare maggiormente è però la velocità con cui alcuni veicoli attraverserebbero le strade cittadine. Auto e moto lanciate a forte velocità, soprattutto nelle ore notturne, possono rappresentare un serio pericolo non soltanto per chi si trova alla guida, ma anche per pedoni, residenti e altri automobilisti.

Il rischio, sottolineano alcuni cittadini, è che possano verificarsi incidenti anche gravi, soprattutto in presenza di incroci, attraversamenti pedonali o persone che improvvisamente si trovano sulla carreggiata. Bastano pochi secondi e una distrazione per trasformare una corsa notturna in una tragedia.

Le segnalazioni riguardano diverse aree di Paternò e riportano quindi un problema legato non soltanto al rumore, ma soprattutto alla sicurezza stradale. I residenti chiedono maggiori controlli per prevenire comportamenti pericolosi, tutelare la quiete pubblica e ridurre il rischio di incidenti.

Con il caldo estivo e le finestre aperte, il problema dei rumori viene percepito ancora di più. L’auspicio di molti cittadini è quello di poter vivere le serate in città con maggiore tranquillità, sicurezza e nel rispetto delle regole.