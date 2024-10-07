PATERNO’: NOVE ANNI DOPO, IL RICORDO DI ANTONINO, GIUSEPPE, GIANLUCA E VALENTINA VIVE ANCORA

Oggi, 7 ottobre 2024, ricorre il nono anniversario di una delle tragedie più devastanti che ha colpito la nostra comunità: il tragico incidente avvenuto in via Unità d’Italia nel 2015. Quattro giovani...

Quattro giovani vite, ricche di sogni e speranze, sono state strappate via in un attimo. Antonino Faranda, Giuseppe Russo, Gianluca Parisi e Valentina Aureliano: questi nomi risuonano nel cuore di ogni paternesi, simboli di una perdita incolmabile.

Nove anni sono passati, ma il ricordo di quella "maledetta" sera è ancora vivo.

Come tanti altri, anche noi di 95047 ci fermiamo a riflettere su ciò che è stato e su ciò che a volte dimentichiamo: la fragilità della vita.

Ogni anno, in questo giorno, vogliamo rendere omaggio a questi ragazzi luminosi, che con il loro sorriso hanno illuminato le vite di chi li circondava. Il dolore della loro assenza è un monito per tutti noi, un richiamo alla responsabilità.

Ciò che è accaduto in via Unità d’Italia non deve mai più ripetersi. È fondamentale impegnarci affinché simili episodi non accadano più. Ogni volta che ci troviamo a riflettere su questo tragico evento, ci ricordiamo non solo del dolore, ma anche dell'importanza di una maggiore consapevolezza.

Dobbiamo lottare per un futuro in cui la sicurezza stradale e il rispetto per la vita siano priorità assolute.

La memoria di Antonino, Giuseppe, Gianluca e Valentina vive in noi. È un impegno collettivo che dobbiamo onorare, non solo per loro, ma anche per le generazioni future. È attraverso il ricordo e l’azione che possiamo fare la differenza.

Con il cuore pesante ma pieno di determinazione, ricordiamo quei giovani che ci hanno lasciato, promettendo di fare il possibile affinché il loro ricordo sia fonte di cambiamento.

Non dimenticheremo mai.