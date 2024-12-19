95047

PATERNÒ, NUOVA GIUNTA COMUNALE: ECCO TUTTE LE DELEGHE REDISTRIBUITE

Ieri pomeriggio, a Paternò, si è tenuta una cerimonia istituzionale di grande importanza: quattro nuovi Assessori Comunali hanno prestato giuramento davanti al Sindaco Nino Naso. I neo Assessori sono...

19 dicembre 2024 08:06
News
Ieri pomeriggio, a Paternò, si è tenuta una cerimonia istituzionale di grande importanza: quattro nuovi Assessori Comunali hanno prestato giuramento davanti al Sindaco Nino Naso. I neo Assessori sono Antonello Longo, Alfio Amato e i Consiglieri Comunali Roberto Faranda e Luigi Gulisano. Con queste nomine, la Giunta Comunale raggiunge la composizione completa di sette membri, includendo anche gli Assessori già in carica: Giovambattista Caruso, Francesca Coluccio e Giuseppe Torrisi.

La nuova composizione della Giunta Comunale

La squadra amministrativa è stata riorganizzata con una chiara redistribuzione delle deleghe, mirata a garantire una gestione efficace delle principali aree strategiche. Ecco nel dettaglio le deleghe assegnate:

Giovambattista Caruso

  • Servizi Sociali
  • Sanità
  • Cultura
  • Turismo
  • Spettacolo

Francesca Coluccio

  • Pubblica Istruzione
  • Pari Opportunità
  • Rapporti con il mondo dell'associazionismo
  • Randagismo

Roberto Faranda

  • Urbanistica
  • Piano Regolatore Generale
  • Protezione Civile
  • Manutenzioni
  • Edilizia Scolastica

Giuseppe Torrisi

  • Legalità
  • Trasparenza
  • Contenzioso
  • Affari Generali
  • Personale
  • Rapporti con il Consiglio Comunale

Luigi Gulisano

  • Polizia Municipale e Viabilità
  • Servizi Cimiteriali
  • Ecologia e Ambiente
  • Pubblica Illuminazione
  • C.E.D.
  • Sport
  • Verde Pubblico
  • Bilancio
  • Programmazione

Alfio Amato

  • Lavori Pubblici
  • Tributi
  • Patrimonio
  • Servizi Demografici ed Elettorali

Antonello Longo

  • SUAP
  • Attività Produttive
  • Politiche Agricole e Imprenditoriali
  • Politiche Giovanili
  • Rapporti con le Comunità Religiose

Un nuovo slancio per la città

Il Sindaco Nino Naso ha commentato con soddisfazione:
"Sono molto soddisfatto della nuova Giunta e desidero ringraziare gli assessori uscenti per l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato. Con questa nuova squadra continueremo a rispondere alle necessità della nostra città, con l’obiettivo di garantire il benessere di tutta la comunità."

Anche i nuovi Assessori hanno espresso la loro determinazione a lavorare con dedizione e impegno per affrontare le sfide che attendono Paternò nei prossimi mesi.

