PATERNÒ, NUOVA GIUNTA COMUNALE: ECCO TUTTE LE DELEGHE REDISTRIBUITE
Ieri pomeriggio, a Paternò, si è tenuta una cerimonia istituzionale di grande importanza: quattro nuovi Assessori Comunali hanno prestato giuramento davanti al Sindaco Nino Naso. I neo Assessori sono Antonello Longo, Alfio Amato e i Consiglieri Comunali Roberto Faranda e Luigi Gulisano. Con queste nomine, la Giunta Comunale raggiunge la composizione completa di sette membri, includendo anche gli Assessori già in carica: Giovambattista Caruso, Francesca Coluccio e Giuseppe Torrisi.
La nuova composizione della Giunta Comunale
La squadra amministrativa è stata riorganizzata con una chiara redistribuzione delle deleghe, mirata a garantire una gestione efficace delle principali aree strategiche. Ecco nel dettaglio le deleghe assegnate:
Giovambattista Caruso
- Servizi Sociali
- Sanità
- Cultura
- Turismo
- Spettacolo
Francesca Coluccio
- Pubblica Istruzione
- Pari Opportunità
- Rapporti con il mondo dell'associazionismo
- Randagismo
Roberto Faranda
- Urbanistica
- Piano Regolatore Generale
- Protezione Civile
- Manutenzioni
- Edilizia Scolastica
Giuseppe Torrisi
- Legalità
- Trasparenza
- Contenzioso
- Affari Generali
- Personale
- Rapporti con il Consiglio Comunale
Luigi Gulisano
- Polizia Municipale e Viabilità
- Servizi Cimiteriali
- Ecologia e Ambiente
- Pubblica Illuminazione
- C.E.D.
- Sport
- Verde Pubblico
- Bilancio
- Programmazione
Alfio Amato
- Lavori Pubblici
- Tributi
- Patrimonio
- Servizi Demografici ed Elettorali
Antonello Longo
- SUAP
- Attività Produttive
- Politiche Agricole e Imprenditoriali
- Politiche Giovanili
- Rapporti con le Comunità Religiose
Un nuovo slancio per la città
Il Sindaco Nino Naso ha commentato con soddisfazione:
"Sono molto soddisfatto della nuova Giunta e desidero ringraziare gli assessori uscenti per l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato. Con questa nuova squadra continueremo a rispondere alle necessità della nostra città, con l’obiettivo di garantire il benessere di tutta la comunità."
Anche i nuovi Assessori hanno espresso la loro determinazione a lavorare con dedizione e impegno per affrontare le sfide che attendono Paternò nei prossimi mesi.