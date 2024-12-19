PATERNÒ, NUOVA GIUNTA COMUNALE: ECCO TUTTE LE DELEGHE REDISTRIBUITE

Ieri pomeriggio, a Paternò, si è tenuta una cerimonia istituzionale di grande importanza: quattro nuovi Assessori Comunali hanno prestato giuramento davanti al Sindaco Nino Naso. I neo Assessori sono...

Ieri pomeriggio, a Paternò, si è tenuta una cerimonia istituzionale di grande importanza: quattro nuovi Assessori Comunali hanno prestato giuramento davanti al Sindaco Nino Naso. I neo Assessori sono Antonello Longo, Alfio Amato e i Consiglieri Comunali Roberto Faranda e Luigi Gulisano. Con queste nomine, la Giunta Comunale raggiunge la composizione completa di sette membri, includendo anche gli Assessori già in carica: Giovambattista Caruso, Francesca Coluccio e Giuseppe Torrisi.

La nuova composizione della Giunta Comunale

La squadra amministrativa è stata riorganizzata con una chiara redistribuzione delle deleghe, mirata a garantire una gestione efficace delle principali aree strategiche. Ecco nel dettaglio le deleghe assegnate:

Giovambattista Caruso

Servizi Sociali

Sanità

Cultura

Turismo

Spettacolo

Francesca Coluccio

Pubblica Istruzione

Pari Opportunità

Rapporti con il mondo dell'associazionismo

Randagismo

Roberto Faranda

Urbanistica

Piano Regolatore Generale

Protezione Civile

Manutenzioni

Edilizia Scolastica

Giuseppe Torrisi

Legalità

Trasparenza

Contenzioso

Affari Generali

Personale

Rapporti con il Consiglio Comunale

Luigi Gulisano

Polizia Municipale e Viabilità

Servizi Cimiteriali

Ecologia e Ambiente

Pubblica Illuminazione

C.E.D.

Sport

Verde Pubblico

Bilancio

Programmazione

Alfio Amato

Lavori Pubblici

Tributi

Patrimonio

Servizi Demografici ed Elettorali

Antonello Longo

SUAP

Attività Produttive

Politiche Agricole e Imprenditoriali

Politiche Giovanili

Rapporti con le Comunità Religiose

Un nuovo slancio per la città

Il Sindaco Nino Naso ha commentato con soddisfazione:

"Sono molto soddisfatto della nuova Giunta e desidero ringraziare gli assessori uscenti per l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato. Con questa nuova squadra continueremo a rispondere alle necessità della nostra città, con l’obiettivo di garantire il benessere di tutta la comunità."

Anche i nuovi Assessori hanno espresso la loro determinazione a lavorare con dedizione e impegno per affrontare le sfide che attendono Paternò nei prossimi mesi.