Paternò, nuova multa nonostante il parcheggio pagato: il caso si ripete.

PATERNÒ – A distanza di poche settimane dalla segnalazione pubblicata il 23 ottobre 2025, un nuovo cittadino riferisce alla nostra redazione di aver ricevuto una multa nonostante avesse regolarmente pagato la sosta tramite app.

L’episodio si è verificato oggi, 13 novembre, alle ore 12:00. Secondo quanto riportato dal lettore, il verbale sarebbe stato emesso mentre il pagamento risultava attivo. Dalla documentazione inviata – che pubblichiamo in fondo all’articolo per evitare fraintendimenti – si evince infatti che la sosta era stata pagata:

attivazione alle 11:48

copertura fino alle 12:32

Nonostante ciò, la multa è stata elevata alle 12:00, ovvero durante il periodo coperto dal pagamento. Il cittadino presenterà ricorso allegando gli screenshot e la ricevuta di pagamento.

Aggiornamento sul caso del 23 ottobre

Per completezza di informazione, segnaliamo che l’automobilista protagonista della segnalazione del 23 ottobre ha ricevuto risposta alla propria contestazione: dopo aver inviato via email gli screenshot del pagamento, l’ente gestore ha comunicato l’annullamento del verbale.

Un elemento che conferma come, almeno in quel caso, l’errore non fosse imputabile all’utente.

Le domande dei cittadini

Il ripetersi di episodi simili pone interrogativi sul funzionamento del sistema di controllo della sosta e sull’integrazione con i pagamenti digitali. Gli automobilisti chiedono maggiore chiarezza e uniformità nelle verifiche, per evitare disagi e contestazioni non dovute.