Paternò, nuova segnalazione dal cimitero: erbacce e rifiuti tra i vialetti

Un cittadino documenta con alcune fotografie le condizioni di una zona del cimitero nuovo: «La situazione va avanti da mesi».

Nuova segnalazione dei cittadini sulle condizioni del cimitero nuovo di Paternò. Alla nostra redazione sono state inviate alcune fotografie che mostrano la presenza di erbacce cresciute lungo i vialetti e attorno alle tombe, insieme a piccoli rifiuti e contenitori abbandonati.

Secondo quanto riferito da chi ha inviato le immagini, la situazione non sarebbe recente ma andrebbe avanti da diversi mesi. In alcuni punti la vegetazione spontanea ha ormai occupato una parte consistente degli spazi di passaggio e delle aree vicine alle sepolture.

«Vi prego, pubblicate. È da mesi questo scempio», scrive il cittadino nella segnalazione inviata alla nostra redazione.

Le fotografie documentano lo stato attuale di alcune aree del camposanto e rilanciano la richiesta di interventi di pulizia, diserbo e manutenzione, soprattutto considerando che il cimitero è quotidianamente frequentato da numerosi cittadini che si recano a rendere omaggio ai propri familiari.

La segnalazione viene pubblicata con l’obiettivo di portare all’attenzione degli uffici competenti la situazione documentata, auspicando un intervento nelle zone interessate.