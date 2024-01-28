PATERNO'. NUOVE SEGNALAZIONI SULLA MANCANZA DI ILLUMINAZIONE IN VIA COMO E VIE LIMITROFE

A soli due giorni dalla nostra precedente segnalazione riguardante i problemi di illuminazione nella zona di via Como, nuove lamentele giungono dai residenti, che denunciano un persistente guasto nell...

A soli due giorni dalla nostra precedente segnalazione riguardante i problemi di illuminazione nella zona di via Como, nuove lamentele giungono dai residenti, che denunciano un persistente guasto nelle vie Como e Bergamo. La situazione ha raggiunto livelli critici, suscitando legittima preoccupazione per la sicurezza non solo degli abitanti, ma anche dei pedoni che transitano in quelle zone.

I residenti ci segnalano che la mancanza di illuminazione sta creando un ambiente di completa oscurità, rendendo estremamente difficile per i residenti uscire a piedi. I pedoni, immersi nel buio, diventano praticamente invisibili per le auto che circolano, aumentando il rischio di incidenti e mettendo a repentaglio la loro incolumità.

L'insicurezza diffusa è particolarmente sentita tra le persone anziane, che preferiscono restare al sicuro nelle proprie abitazioni anziché affrontare il pericolo di malintenzionati nell'oscurità.

I nostri lettori ci pongono una domanda pressante: quanto tempo sarà necessario per risolvere questo che sembra essere un semplice guasto tecnico? I residenti, giustamente, rivolgono questo interrogativo alle autorità competenti, evidenziando la frustrazione per la lentezza nell'affrontare un problema così basilare per la sicurezza e il benessere della comunità.

La comunità locale è in ansia e attende con impazienza una risposta e un'azione decisa da parte delle autorità competenti per risolvere questa emergenza illuminazione. La sicurezza dei residenti e dei pedoni non può essere compromessa da ritardi nell'intervento su una questione così vitale per il loro benessere.

SEGNALAZIONE FIRMATA