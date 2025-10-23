Paternò, nuove segnalazioni sullo stato della villa comunale: “Ogni giorno è sempre peggio”

La villa comunale di Paternò continua a essere al centro delle lamentele dei cittadini. A denunciarlo, questa volta, è un lettore che ha inviato alla nostra redazione alcune foto che testimoniano lo s...

La villa comunale di Paternò continua a essere al centro delle lamentele dei cittadini. A denunciarlo, questa volta, è un lettore che ha inviato alla nostra redazione alcune foto che testimoniano lo stato di degrado in cui versa quello che dovrebbe essere uno dei principali luoghi verdi e di svago della città.

“Ogni giorno è sempre peggio — ci scrive — mi chiedo se sia una cosa normale trovare un parco pubblico in queste condizioni pietose”.

Dalle immagini emerge chiaramente lo stato di abbandono: cestini colmi o inesistenti, panchine danneggiate, erbacce, rifiuti sparsi e strutture non curate. Un quadro che stride con la funzione della villa, luogo frequentato quotidianamente da famiglie, anziani e bambini.

La situazione non è nuova: da tempo residenti e visitatori segnalano incuria e mancanza di manutenzione ordinaria, chiedendo interventi concreti per restituire decoro e sicurezza a un’area storicamente simbolo di socialità per Paternò.

La nostra redazione resta in attesa di eventuali risposte o interventi da parte dell’amministrazione comunale.

