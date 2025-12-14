Paternò, nuovi concorsi: il Comune avvia la selezione per due autisti scuolabus

Prosegue il piano di rafforzamento del personale del Comune di Paternò. Dopo i bandi per l’assunzione di sette nuovi Vigili Urbani e di cinque geometri dell’Area Istruttori, l’amministrazione comunale...

Prosegue il piano di rafforzamento del personale del Comune di Paternò. Dopo i bandi per l’assunzione di sette nuovi Vigili Urbani e di cinque geometri dell’Area Istruttori, l’amministrazione comunale continua il percorso di potenziamento degli uffici e avvia un nuovo iter selettivo.

La Commissione Straordinaria, che guida il Comune essendo l’ente attualmente sciolto per mafia, ha approvato lo schema del bando di concorso. Il bando diventerà ufficialmente operativo con la pubblicazione sulla piattaforma nazionale di reclutamento InPA. Il concorso prevede la copertura di due posti nell’Area degli Operatori Esperti (ex categoria B3): un posto a tempo indeterminato e pieno e un posto a tempo indeterminato part-time 29 ore settimanali (80,56%).

La selezione resta subordinata all’autorizzazione della COSFEL; in caso di esito negativo, il concorso potrà essere revocato senza che i candidati possano avanzare pretese nei confronti dell’ente.

Requisiti principali

Per partecipare al concorso è richiesto, tra gli altri, il possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o equiparata, oppure rientrare nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;

– età non inferiore ai 18 anni;

– godimento dei diritti civili e politici;

– assenza di condanne penali che impediscano il rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione;

– titolo di studio: licenza media con diploma professionale triennale oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado;

– patente di guida di categoria D (o superiore) e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto persone in corso di validità;

– conoscenza di base degli strumenti informatici e del web;

– conoscenza della lingua inglese.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale di reclutamento InPA (www.inpa.gov.it). Non sono ammesse altre modalità.

Il candidato dovrà compilare le sezioni obbligatorie previste dalla procedura online e allegare la copia del versamento della tassa di concorso di 10 euro sul conto intestato al Comune di Paternò, con la causale indicata nel bando (“Tassa concorso per autista scuolabus”). Le date di apertura e di scadenza per l’invio delle candidature saranno rese note al momento della pubblicazione del bando su InPA.

Le prove d’esame

La selezione prevede due prove:

• Prova pratica–applicativa, finalizzata a verificare la capacità e la sicurezza di guida in relazione al trasporto degli alunni e il grado di autonomia nell’esecuzione delle mansioni. Superamento con almeno 21/30.

• Prova orale, che verterà su nozioni di ordinamento degli enti locali, diritti e doveri dei dipendenti pubblici, normativa sulla sicurezza sul lavoro, codice della strada e norme di comportamento per il trasporto scolastico. Durante la prova verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche di base. Anche in questo caso, il punteggio minimo richiesto è 21/30.

Graduatoria e assunzione

Il punteggio finale deriverà dalla somma dei voti ottenuti nella prova pratica e nella prova orale. Il primo classificato sarà assunto a tempo pieno, il secondo classificato a tempo parziale (29 ore settimanali). In caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia o cessazione del vincitore a tempo pieno, il secondo potrà ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno.

La graduatoria potrà essere utilizzata, nel periodo di validità, anche per eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, da parte del Comune o di altri enti che ne faranno richiesta.

Informazioni

Il bando completo e tutte le comunicazioni ufficiali saranno consultabili su:

– InPA,

– il sito istituzionale del Comune di Paternò,

– la sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.