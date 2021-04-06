PATERNO': NUOVI ORARI DI APERTURA DEI CIVICI CIMITERI

Con ordinanza N° 23 del 01/04/2020 si modifica l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri permettendo l'apertura del sabato pomeriggio a partire dal 09/04/2021..L'apertura pomeridiana del sab...

Con ordinanza N° 23 del 01/04/2020 si modifica l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri permettendo l'apertura del sabato pomeriggio a partire dal 09/04/2021.

.L'apertura pomeridiana del sabato, anche festivo, fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente, pertanto, l’orario di apertura e chiusura dei civici cimiteri dal 9 aprile 2021 sarà il seguente:

ORARIO ESTIVO dal 01/04 al 30/09

- Da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;

- sabato dalle ore 8,00 alle ore 17,00;

- Domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.