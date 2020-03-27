PATERNÒ, NUOVI ORARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN VIGORE DA OGGI

Da oggi 27 marzo 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019 – al fine di contenere i rischi di contagio da Covid-2019, il sindaco Nino Naso con ordinanza N° 30 del 26/03/2020 ...

Da oggi 27 marzo 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019 – al fine di contenere i rischi di contagio da Covid-2019, il sindaco Nino Naso con ordinanza N° 30 del 26/03/2020 stabilisce– l’apertura di TUTTE le attività commerciali (come da decreti) ad eccezione di quelli autorizzate alla vendita di prodotti alimentari (panifici, supermercati etc.), delle farmacie e delle para-farmacie, è così disposta, nei seguenti orari antimeridiani:

Le uniche attività autorizzate a effettuare l’ orario prolungato (tutta la giornata) sono:

Supermercati

Farmacie

Parafarmacie

Panifici

TUTTE LE ALTRE DEVONO CHIUDERE ALLE 14,00

ECCO IL TESTO INTEGRALE

Il sindaco di Paternò Nino Naso, VISTA l’Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare l’art. 3 “Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico” della suddetta ordinanza che recita:

“1) E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.

2) E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

3) I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.

4) Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

5) Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato”,

ORDINA che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, vale a dire da domani 27 marzo 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019 – al fine di contenere i rischi di contagio da Covid-2019 – l’apertura di TUTTE le attività commerciali (come da decreti) ad eccezione di quelli autorizzate alla vendita di prodotti alimentari (panifici, supermercati etc.), delle farmacie e delle para-farmacie, è così disposta, nei seguenti orari antimeridiani:

• Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00

• Sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

• Domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale.

LISTA CODICI ATECO ATTIVITÀ AUTORIZZATE A LAVORARE

01Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali03Pesca e acquacoltura05Estrazione di carbone06Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale09.1Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale10Industrie alimentari11Industria delle bevande13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali13.94Fabbricazione di spago, corde, funi e reti13.95Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)14.12.00Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro16.24.20Fabbricazione di imballaggi in legno17Fabbricazione di carta18Stampa e riproduzione di supporti registrati19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio20Fabbricazione di prodotti chimici21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici22.1Fabbricazione di articoli in gomma22.2Fabbricazione di articoli in materie plastiche23.19.10Fabbricazione di vetrerie, per laboratori, per uso igienico, per farmacie26.6Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche27.1Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità28.3Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura28.93Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)28.95.00Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)28.96Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)32.50Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche32.99.1Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza32.99.4Fabbricazione di casse funebri33Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata36Raccolta, trattamento e fornitura di acqua37Gestione delle reti fognarie38Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti42Ingegneria civile43.2Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione45.2Manutenzione e riparazione di autoveicoli45.3Commercio di parti e accessori di autoveicoli45.4Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori46.2Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi46.3Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco46.46Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici46.49.2Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali46.61Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori46.69.19Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto46.69.91Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico46.69.94Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici46.71Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte50Trasporto marittimo e per vie d’acqua51Trasporto aereo52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti53Servizi postali e attività di corriere55.1Alberghi e strutture similiJ (da 58 a 63)Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative69Attività legali e contabili70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72Ricerca scientifica e sviluppo74Altre attività professionali, scientifiche e tecniche75Servizi veterinari80.1Servizi di vigilanza privata80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza81.2Attività di pulizia e disinfestazione82.20.00Attività dei call center82.92Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi82.99.2Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria85Istruzione86Assistenza sanitaria87Servizi di assistenza sociale residenziale88Assistenza sociale non residenziale94Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali95.11.00Riparazione e manutenzione di computer e periferiche95.12.01Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari95.12.09Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni95.22.01Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico