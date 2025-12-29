Paternò, nuovo atto vandalico in via Bellini: danneggiata una colonnina dei parcheggi
PATERNÒ — Ancora vandali in azione nel centro di Paternò. Nelle ultime ore è stata danneggiata una colonnina dei parcheggi a pagamento in via Bellini, già in passato teatro di episodi simili.
Ignoti hanno preso di mira il dispositivo, colpendolo nella parte inferiore, compromettendone il corretto funzionamento e rendendolo di fatto inutilizzabile per il pagamento della sosta.
Un danno che crea disagi agli automobilisti e incide ulteriormente sul patrimonio pubblico.
L’episodio si inserisce in una serie di atti vandalici che negli ultimi mesi hanno interessato diverse colonnine delle strisce blu in varie zone della città, alimentando la preoccupazione dei cittadini e degli operatori del settore.
Resta alta l’attenzione su un fenomeno che continua a ripetersi e che comporta costi di riparazione e disservizi per la collettività.