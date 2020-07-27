PATERNO': NUOVO CASO DI COVID, UOMO RICOVERATO AL S. MARCO

E' attualmente ricoverato all'ospedale San Marco di Catania, un uomo 80enne di Paternò, risultato positivo al Coronavirus. L'uomo era stato ricoverato qualche giorno fa, in seguito a febbre alta e mal...

E' attualmente ricoverato all'ospedale San Marco di Catania, un uomo 80enne di Paternò, risultato positivo al Coronavirus. L'uomo era stato ricoverato qualche giorno fa, in seguito a febbre alta e malori, e dopo i test è risultato positivo al virus. Al momento non si conoscono le condizioni mediche dell'uomo. Subito è iniziata la ricerca delle persone che negli ultimi giorni sono stati a contatto con l'uomo, per predisporre adeguate verifiche ed escludere altri casi di contagio. Purtroppo negli ultimi giorni, non sono state rispettate molte norme di sicurezza, con una rilassatezza generale, che sicuramente non aiuta la lotta al virus. Negli ultimi giorni, i casi di contagio in Sicilia, e in particolare nella Provincia di Catania, sono via via aumentati, per questo è necessario osservare le norme di sicurezza e del distanziamento sociale.