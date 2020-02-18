PATERNO': NUOVO DIRETTIVO DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIACOMO APOSTOLO MAGGIORE
E stato eletto nella riunione effettuata ieri, il nuovo direttivo della confraternita di San Giacomo Apostolo Maggiore.Per voto palese, all'unanimità, è stato eletto Governatore il confrate Antonello...
A cura di Redazione
18 febbraio 2020 11:09
E stato eletto nella riunione effettuata ieri, il nuovo direttivo della confraternita di San Giacomo Apostolo Maggiore.
Per voto palese, all'unanimità, è stato eletto Governatore il confrate Antonello Longo.
Le altre cariche cosi suddivise:
- la carica di assistente maggiore è stata affidata al confrate Santanocito Massimo;
- assistente minore è Panassidi Santo
- Capo dei novizi è il Sig.. Carmelo Musumarra,
- Cassiere il Sig. Longhitano,
- Segretaria Anna Lisa Palazzo.
Le cariche resteranno in vigore per un triennio