PATERNO': NUOVO DIRETTIVO DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIACOMO APOSTOLO MAGGIORE

E stato eletto nella riunione effettuata ieri, il nuovo direttivo della confraternita di San Giacomo Apostolo Maggiore.Per voto palese, all'unanimità, è stato eletto Governatore il confrate Antonello...

18 febbraio 2020 11:09
E stato eletto nella riunione effettuata ieri, il nuovo direttivo della confraternita di San Giacomo Apostolo Maggiore.

Per voto palese, all'unanimità, è stato eletto Governatore il confrate Antonello Longo.

Le altre cariche cosi suddivise:

  • la carica di assistente maggiore è stata affidata al confrate Santanocito Massimo;
  • assistente minore è Panassidi Santo
  • Capo dei novizi è il Sig.. Carmelo Musumarra,
  • Cassiere il Sig. Longhitano,
  • Segretaria Anna Lisa Palazzo.

Le cariche resteranno in vigore per un triennio

