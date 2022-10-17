PATERNO' NUOVO DIRETTIVO PER L'ASSOCIAZIONE FORENSE, FLAVIA INDACO NUOVO PRESIDENTE

S è tenuta l’assemblea dell’associazione forense di Paternò per eleggere il nuovo direttivo. L’associazione ha eletto i seguenti avvocati:Avv.Flavia Indaco presidente, avv.Maria Carmela Di Mattea vice...

S è tenuta l’assemblea dell’associazione forense di Paternò per eleggere il nuovo direttivo. L’associazione ha eletto i seguenti avvocati:

Avv.Flavia Indaco presidente, avv.Maria Carmela Di Mattea vice presidente, avv.Maria Grazia Pannitteri, avv. Antonia Lo Presti,avv Sara Borzì, avv Paolo La Spina, avv Antonio Torrisi, avv Tommaso Rao e avv Giuseppe Gulisano .

‘Ringrazio chi si è reso disponibile a lavorare per tutti noi avvocati del circondario di Paternò Certamente noi come associazione non siamo chiamati a risolvere i problemi della Giustizia . A noi avvocati è demandato il compito primario di difendere i diritti di tutti i cittadini svolgendo il nostro mandato con decoro e nel rispetto del cliente e dei colleghi. A noi è delegato il compito di favorire la formazione, l’informazione giuridica e coltivare i rapporti con l’unico presidio di giustizia presente a Paternò, il GdP.

Auspico un lavoro collettivo di continua sinergia con tutti gli avvocati di Paternò .

Un Grazie alla presidente uscente Maria Grazia Pannitteri per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni!