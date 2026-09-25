Paternò, oggi a Villa Moncada “La Comunità Educante”: un pomeriggio per bambini e famiglie

PATERNÒ – Villa Moncada si trasforma oggi, venerdì 25 settembre, in uno spazio dedicato alla comunità, all’educazione e alla partecipazione.

Dalle 16.30 alle 19.30 è in programma “La Comunità Educante: semi di crescita condivisa”, iniziativa che punta a mettere insieme famiglie, scuola, istituzioni, Terzo settore e cittadini attorno a un’idea semplice: educare è una responsabilità condivisa.

L’obiettivo è creare occasioni di incontro e confronto e costruire contesti nei quali bambini e ragazzi possano sentirsi accolti, partecipare e trovare nuove opportunità di crescita.

Nel corso del pomeriggio sono previste diverse attività rivolte soprattutto a bambini e famiglie: laboratori di arte e creatività, lettura, giardinaggio, giochi antichi, spettacolo di bolle e zucchero filato.

Tra le iniziative anche la possibilità di scrivere parole gentili su alcune foglie da appendere a un albero, realizzando simbolicamente l’albero della comunità educante.

Villa Moncada diventerà così per alcune ore un luogo da vivere insieme, tra gioco, natura, creatività e relazioni, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione tra le diverse realtà del territorio.