PATERNO’: OGGI ALLERTA MALTEMPO, SCUOLE E PARCHI CHIUSI

La Protezione Civile della Regione Sicilia ha emesso un bollettino di allerta meteo di livello arancione per oggi, martedì 12 novembre 2024, a causa del rischio idrogeologico elevato che interessa diverse aree del territorio.

Secondo il comunicato, "è previsto il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con possibilità di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento intense". Le condizioni atmosferiche potrebbero creare criticità e situazioni di rischio per la popolazione, specie nelle aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

In risposta alla situazione di emergenza, il sindaco Nino Naso ha adottato misure precauzionali urgenti. Attraverso un'ordinanza valida fino alla mezzanotte del 12 novembre 2024, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, oltre alla chiusura dei parchi urbani. L'obiettivo è garantire la sicurezza della cittadinanza riducendo i rischi associati agli spostamenti e alle attività all'aperto.

Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare massima attenzione e limitare gli spostamenti solo ai casi strettamente necessari. È consigliabile evitare le aree notoriamente soggette a frane o allagamenti, non sostare in prossimità di corsi d’acqua e prestare attenzione ai sottopassi, che possono allagarsi rapidamente. Inoltre, si suggerisce di mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni che potrebbero essere danneggiati dal forte vento.

La Protezione Civile regionale continuerà a monitorare l'evoluzione del maltempo e, qualora fosse necessario, emetterà ulteriori aggiornamenti.