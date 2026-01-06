Paternò, oggi il 36° Concerto dell’Epifania nel Santuario di Santa Barbara

Un appuntamento ormai storico e molto atteso dalla comunità: oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20:15, la e l’ invitano cittadini e appassionati di musica al 36° Concerto dell’Epifania, che si ter...

Un appuntamento ormai storico e molto atteso dalla comunità: oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20:15, la e l’ invitano cittadini e appassionati di musica al 36° Concerto dell’Epifania, che si terrà nella suggestiva .

Protagonisti della serata saranno il Coro Polifonico Sturm und Drang e l’Orchestra da camera l’Estro Armonico, diretti dal , che guiderà l’ensemble in un programma di grande intensità artistica e spirituale, in linea con il significato profondo della solennità dell’Epifania.

Ad arricchire l’evento la partecipazione di ospiti d’eccezione: il soprano , il mezzosoprano e il dell’Istituto Comprensivo Bosco-Sturzo, che porteranno sul palco freschezza, emozione e grande valore educativo.

Il Concerto dell’Epifania rappresenta da oltre trent’anni un momento di incontro tra musica, tradizione e fede, capace di richiamare pubblico da tutta l’area etnea e di valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Paternò.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata di musica di qualità in uno dei luoghi simbolo della città, nel segno della bellezza e della condivisione.