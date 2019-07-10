PATERNO' OGGI LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA CON 43.3°
Come certificato dalla rete regionale Sias, Paternò nella giornata di oggi, 10 Luglio 2019, si conferma la città piu calda della Sicilia, con la temperatura di 43,3° registrata alle ore 14.00.
Secondo le previsioni, l’allontanamento verso la Grecia della perturbazione n.3 favorirà un miglioramento della situazione accompagnato anche da un deciso ridimensionamento delle temperature anche sulle regioni meridionali raggiunte dai venti più freschi che seguono il passaggio perturbato.
Una nuova veloce perturbazione (la n.4 di luglio), accompagnata da correnti nord-occidentali, raggiungerà le regioni di Nord-Est nella giornata di sabato, scivolando poi rapidamente lungo l’Adriatico fino a raggiungere il Sud già in serata; anche durante questa fase si attendono temporali localmente forti, specie sul settore del medio e alto Adriatico. Seguirà, domenica, un rapido miglioramento con tempo prevalentemente soleggiato e solo delle residue precipitazioni all’estremo Sud.
La prossima settimana sarà ancora caratterizzata da correnti mediamente nord-occidentali che, trasportando masse d’aria provenienti dal nord Atlantico, contribuiranno a mantenere le temperature su livelli intorno alla media, senza eccessi.
Le elaborazioni a lungo termine indicano con buona probabilità il ritorno dell’alta pressione e del caldo intenso dopo il 20 luglio, ma naturalmente questa tendenza dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.