PATERNO' OGGI LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA , FINE SETTIMANA CON PUNTE ANCHE DI 40 GRADI

I dati ufficiali “incoronano” oggi Paternò come città più calda di Sicilia.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) rilevata nella giornata una temperatura di 34,8° C ed è la più alta registrata in tutta la regione .

Le previsioni prevedono per il fine settimana gran caldo in Sicilia.

Ci saranno punte di 40 gradi, con l'estate che inizia a far sul serio. Da venerdì e soprattutto nel fine settimana l’alta pressione di matrice sub-tropicale prenderà più coraggio e avanzerà ulteriormente verso il nostro Paese. La sua calda presenza oltre a limitare i temporali alle sole zone alpine farà anche aumentare le temperature. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, giovedì, l’atmosfera risulterà ancora instabile sull'arco alpino, prealpino e anche su molte zone della Pianura Padana. Rovesci e temporali a carattere sparso dai rilievi del Nord potranno scendere fin verso le pianure. Sul resto d’Italia il sole sarà più prevalente a parte qualche nota instabile sui rilievi abruzzesi.

Da venerdì, con l’aumento della pressione, il bel tempo conquisterà anche la Pianura Padana e i temporali saranno relegati soltanto ai rilievi del Nord. Temperature in graduale aumento. Nel corso del weekend l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente, il caldo aumenterà, i temporali pomeridiani saranno presenti a carattere sparso soltanto sui confini alpini, mentre il sole dominerà il resto d’Italia. Temperature in crescita con valori massimi fino a 34 C sabato e punte di 36-37 C domenica al Nord (Emilia Romagna), al Centro (Toscana) e al Sud (Puglia e Sicilia).

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dall’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano non darà scampo all’Italia. Aria caldissima dal deserto del Sahara comincerà ad invadere le nostre regioni a partire dal Sud per poi raggiungere il Centro e quindi il Nord. Le temperature cominceranno a lievitare ulteriormente con punte di 40 C in Sicilia e in Puglia, fino a 36-37 C al Centro-Nord.