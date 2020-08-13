PATERNO’ OGGI LA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA. TANTO SOLE E CALDO IN ARRIVO PER FERRAGOSTO

I dati ufficiali “incoronano” oggi Paternò come città più calda di Sicilia.Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) rilevata nella giornata una tem...

I dati ufficiali “incoronano” oggi Paternò come città più calda di Sicilia.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) rilevata nella giornata una temperatura di 38,2° C ed è la più alta registrata in tutta la regione, insieme alle città di Lentini e Mineo che alle ore 14 hanno registrato la stessa temperatura.

Le previsioni prevedono per il fine settimana gran caldo in Sicilia.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 14 e 15 agosto che prevede, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1 per giorno 14 e livello 2 per giorno 15.

Al Centro-Sud infatti permarrà l'alta pressione con temperature da elevate a molto elevate.